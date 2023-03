Интересное 31 марта 2023, 20:47 RT en Español заработал большую популярность в TikTok

RT en Español получил большую поддержку пользователей в TikTok. На успех аккаунта обратил внимание Альянс за обеспечение демократии, написал RT.

По числу лайков аккаунт издания обошел ведущие мировые испаноязычные издания Telemundo, Univision, BBC Mundo и El País. А по количеству подписчиков превзошел The Wall Street Journal и The New York Times.

Кроме того, популярностью пользуется и профиль главреда RT Маргариты Симоньян.