18 апреля 2023, 10:15
RT: Белгородские ученые разработали новый тип стали для турбин ТЭС
Специалисты из Белгородской области разработали новый тип стали для турбин ТЭС. По словам одного из авторов проекта Романа Мишнева, новые технологии улучшат экологическую составляющую в топливно-энергетическом комплексе. Об этом написал RT.
Кроме того, Россия сможет отказаться от импортного оборудования.
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«Идея заключается в том, чтобы разработать новый материал, который будет работоспособен при повышенных температурах перегретого пара, фактически перейти к суперсверхкритическим параметрам», — добавил Мишнев.
Он также отметил, что разработанный материал по уровню механических свойств не имеет аналогов за рубежом. Новая сталь позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.
Ученые
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