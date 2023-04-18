Интересное 18 апреля 2023, 10:15 RT: Белгородские ученые разработали новый тип стали для турбин ТЭС

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Специалисты из Белгородской области разработали новый тип стали для турбин ТЭС. По словам одного из авторов проекта Романа Мишнева, новые технологии улучшат экологическую составляющую в топливно-энергетическом комплексе. Об этом написал RT.

Кроме того, Россия сможет отказаться от импортного оборудования.

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«Идея заключается в том, чтобы разработать новый материал, который будет работоспособен при повышенных температурах перегретого пара, фактически перейти к суперсверхкритическим параметрам», — добавил Мишнев.

Он также отметил, что разработанный материал по уровню механических свойств не имеет аналогов за рубежом. Новая сталь позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.