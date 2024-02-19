Интересное 19 февраля 2024, 11:45 Rsute: повысить урожайность картофеля можно с помощью проращивания клубней перед посадкой

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Существуют два действенных способа, которые позволяют повысить урожайность картофеля. Об этом написало издание Rsute, ссылаясь на слова экспертов.

Первым делом дачникам советуют обратить внимание на проращивание картофеля перед посадкой. Этот метод не только ускоряет вегетационный период, но и позволяет получить первые клубни на пару недель раньше, сообщил «ФедералПресс».

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Повысить урожайность поможет и нарезка картофеля перед посадкой. Как заметили специалисты, с помощью этого приема можно разделить большие клубни на несколько частей, тем самым увеличив количество посадочного материала.