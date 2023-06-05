05 июня 2023, 18:29
RSUTE: потеря веса и резкое ухудшение аппетита являются главными признаками предчувствия смерти
Определенные ощущения могут сигнализировать о приближающейся смерти. О признаках ее предчувствия сообщил сайт RSUTE.
Отмечается, что перед смертью человек может ощущать беспричинную тревогу и беспокойство. Также предвестником может стать резкое ухудшение аппетита и потеря веса.
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Как сообщили «Народные новости», при возникновении тревожных мыслей и ухудшении самочувствия необходимо обратиться к специалистам.
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