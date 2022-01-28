Розовый пеликанчик вылупился в Московском зоопарке. Вы просто посмотрите

В Московском зоопарке вылупился птенец баба-бабура, больше известного как розовый пеликан. Эта птица обладает одним из самых длинных и вместительных клювов. Правда, на опубликованном на сайте мэра Москвы видео его пока не видно.

Птенец появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который находится под Волоколамском. Причем его вывели с помощью специального инкубатора.