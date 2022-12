Интересное 26 декабря 2022, 21:18 Рождественский хит Мэрайи Кэри установил рекорд по прослушиваниям за сутки Vulture: рождественский трек Кэри побил рекорд по прослушиваниям за сутки на Spotify YouTube

Читать 360tv в

Рождественскую песню All I Want For Christmas Is You американской исполнительницы Мэрайи Кэри включали на стриминге Spotify 21 273 357 раз за 24 декабря, это новый рекорд музыкального сервиса по прослушиваниям за сутки. Об этом сообщило издание Vulture.

Кэри побила рекорд певицы Адель — Easy On Me, который на сервисе за сутки включали 19 747 000 раз.

Реклама

На прошлой неделе композиция Мэрайи Кэрри финишировала на первой строчке в хит-параде Billboard Hot 100, с 2019 года это десятый подобный случай.

Реклама

Трек появился в 1994 году, став заглавным хитом альбома Merry Christmas, четвертого студийного альбома Кэри.

Издание The Economist подсчитало, что исполнительница зарабатывает около 2,5 миллионов долларов ежегодно за прослушивание и использование песни All I Want For Christmas is You.

Популярность песни добавило включение в саундтрек фильма «Реальная любовь» с Кирой Найтли, Колином Фертом, Эммой Томпсон, Лиамом Нильсоном, Хью Грантом и другими известными актерами, в 2003 году.

Сервис Spotify приостановил работу на российском рынке в апреле.