Интересное 05 июля 2023, 17:50 Royal Astronomical Society: ученые обнаружили самые древние звезды в галактике в центре Млечного Пути

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Ученые обнаружили древнейшие звезды в центре нашей галактики, которые медленно вращаются внутри Млечного Пути. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на издание Royal Astronomical Society.

О том, что звезды родились в первый миллиард лет после Большого взрыва, указывает их химический состав из водорода и гелия. Они содержат намного больше тяжелых элементов чем молодые звезды.

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Для обнаружения звезд команда специалистов использовала специальный фильтр на телескопе «Канада — Франция — Гавайи», который расположен на вершине вулкана Мауна-Кеа.