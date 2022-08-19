ROY и JESI презентовали трек «Девочка», написанный для Modern Talking

Музыканты ROY и JESI выпустили песню под названием «Девочка», которая изначально была написана для всемирно известной группы Modern Talking. Историю этого трека в подробностях узнали журналисты «Дни.ру».

Многие поклонники услышали в песне мотивы восьмидесятых, однако авторы все же переработали ее, адаптировав к современности. Припев музыкальной композиции начинается со слов: «Девочка, словно из рая, в эту ночь не одна».

История создания этого трека весь необычна. Как оказалось, отец одного из исполнителей в прошлом тайно отправлял мировым звездам написанные им тексты. Однажды он побывал на концерте Modern Talking, где хотел презентовать музыкантом текст «Девочки».

По словам JESI, эта композиция для него особенно важна, поскольку связывает его с покойным отцом. Как отметил ROY, для него в этой песни сошлось многое, например, целая эпоха.

Пользователи Сети, которые успели послушать композицию, отметили, что в словах ощущается ностальгия по минувшему времени.