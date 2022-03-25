25 марта 2022, 22:50
Росздравнадзор заявил об ответственности для аптек за продажу лекарств без рецепта
Представители Росздравнадзора предупредили аптеки об ответственности за продажу лекарственных препаратов без рецепта. Об этом сообщили «Известия».
«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — сказано в обращении.
Таким образом власти планируют снизить общественное напряжение. Кроме того, заявление рассчитано на стабилизацию работы аптек. По мнению Роспотребнадзора, из-за продажи лекарств без рецептов возникает искусственный дефицит препаратов.