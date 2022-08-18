Ростовский школьник снял полнометражный фильм

Школьник из Ростова-на-Дону снял полнометражный художественный фильм. Юному режиссеру всего 13 лет, сообщил сайт kp.ru.

Картина в жанре исторической драмы получила название «Екатерина II: Закат Великой». Талантливый ребенок настолько впечатлил своим энтузиазмом, что средства на проект выделил меценат. А роли в картине бесплатно исполнили знаменитые актеры. Среди них — Ольга Лебедева и Николай Лещуков. Съемки картины проходили в «Музее-усадьбе «Кусково» в Москве. Премьера картины состоится 23 августа.

«На кинопремьере ожидается аншлаг! За семь дней до показа раскуплены все билеты, забронированы все места! Это что-то невероятное! Я плачу от счастья», — рассказал создатель фильма.