Интересное 20 июля 2023, 19:00 Ростов-на-Дону вошел в рейтинг городов с самыми щедрыми мужчинами

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Ростов-на-Дону вошел в список городов с самыми щедрыми на ювелирные украшения мужчинами. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылками на СМИ.

Лидирующие позиции также заняли Саратов и Ярославль. Самыми скупыми оказались мужчины из Красноярска, Перми и Москвы.

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За основу рейтинга взяли предлагаемые зарплаты и траты мужчин на женские украшения. В Саратове мужчины тратят на женские украшения пятую часть зарплаты. В Ростове-на-Дону — 17,9%, а в Ярославе — 17,6%. Также в пятерку самых щедрых вошли Омск и Волгоград.