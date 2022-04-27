Рост летней температуры на 6 градусов предсказали в в Крыму

Ученые Института географии РАН заявили, что в Крыму прогнозируется рост летней температуры в среднем на шесть градусов. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Для зимы, по их наблюдениям, рост температуры значительно меньше и составляет примерно 3,5 градуса.

«Последствия изменений климата в будущем могут иметь как негативные, так и позитивные последствия. Чтобы избежать опасных последствий изменения климата нужно действовать в двух направлениях: заранее готовиться (адаптироваться) к ожидаемым изменениям и стремиться в перспективе уменьшить эти изменения путем сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу», — сообщил один из авторов исследования, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Максимальная температура в Крыму была зафиксирована в августе 2010 года в Евпатории. Тогда столбик термометра показывал 40 градусов со знаком плюс.