Российского служебного пса наградили итальянкой премией

Служебную овчарку из России наградили итальянской премией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Смелый пес из Санкт-Петербурга спас 15-летнюю девочку от насильника. Собака выследила преступника и привела к нему полицейских. Насильник с ребенком находился в одном из-заброшенных домов. Мужчина удерживал девочку силой. Полицейским удалось задержать преступника, передал сайт телеканала «Звезда».

За такой поступок собаку наградили итальянской премией «Собачья верность». Пес стал первым в России животным, которое удостоили такой награды.