Интересное 23 апреля 2023, 00:59 Российский оператор Ксения Середа поборется за американскую премию «Эмми» Variety: HBO выдвинет российского оператора Середу на «Эмми» за работу над «The Last of Us Кинопоиск

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Российский оператор Ксения Середа может стать обладателем статуэтки «Эмми». Стриминговый сервис HBO выдвинет ее на соискание премии за работу над сериалом «Один из нас» («The Last of Us»). Об этом сообщило издание Variety.

Середа работала над первой, второй и седьмой сериями первого сезона сериала. Но выдвинуть ее на премию решили именно на первый эпизод под названием «Когда ты потерялся в темноте».

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Ксении Середе 28 лет. В 2017 году она закончила ВГИК и уже успела стать оператором нескольких нашумевших российских фильмов. Она сняла киноленты «Кислота» Александра Горчилина, «Дылда» Кантемира Балагова, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина. За ленту «Дылда» Середа первой среди женщин получила приз за лучшую операторскую работу на премии Азиатско-тихоокеанской киноакадемии.