Российский космонавт рассказал, что в космосе тянет на солененькое

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился впечатлениями от первого полета в космос. Он рассказал, чего больше всего ему не хватает на МКС.

«Разницу с Землей я не заметил. Пить здесь хочется больше, но, возможно, не из-за невесомости, а из-за постоянно работающей системы кондиционирования. Она сушит воздух, чтобы из-за высокой влажности на холодном оборудовании не образовывался конденсат», — рассказал космонавт в ВК.

Еда, по словам Сергея, в космосе такая же на вкус. Однако в космосе тянет «на солененькое» и «остренькое».

Многие на Земле беспокоятся о трещин5 в российском модуле «Звезда». Но Кудь-Сверчков уверяет, что космонавты даже не замечают утечку. «Я бы не стал вообще заострять внимание на этой утечке, хотя почему-то она очень всех интересует», — сказал он.

Утечка воздуха на МКС в российском модуле появилась в сентябре прошлого года. Через год скорость утечки возросла в пять раз, ее несколько раз заклеивали.

Российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков в этом году совершил свой первый полет в космос. Его «путешествие» началось 14 октября этого года. Через месяц он совершил выход в открытый космос.