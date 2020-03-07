Российский космонавт поздравил женщин с борта МКС от лица всех мужчин Земли

Командир МКС Олег Скрипочка поздравил женщин с наступающим Международным женским днем прямо с борта комплекса.

Видеообращение опубликовали на официальном сайте Роскосмоса. Скрипочка от всей мужской половины Земли сказал женщинам «спасибо» за заботу, ежедневную поддержку, любовь и преданность.

Он также поблагодарил представительниц прекрасного пола за верность семейным традициям и за то, что они «приносят в дом радость и красоту, наполняя его особым светом».

«Этот праздник отмечается раз в году, но мы хотели бы, чтобы каждый день рядом с нами вы ощущали надежную опору, уверенность в будущем и безграничные возможности. Будьте счастливы и любимы, дарите нам счастье ваших улыбок, нежность рук и любовь ваших сердец. С праздником, наши дорогие!», — пожелал космонавт.

А военные из Наро-Фоминска оригинально поздравили с 8 Марта женщин своей дивизии. Солдаты Кантемировской танковой дивизии маршировали огромной «восьмеркой» на плацу. В живой открытке участвовали 200 человек.