Интересное 22 августа 2023, 01:25 Российский город обошел Рим и Париж по качеству жизни Numbeo: Нижний Новгород обошел Рим и Париж по качеству жизни РИА «Новости»

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Нижний Новгород занял 42 место по качеству жизни среди европейских городов в рейтинге из 72 пунктов. Эти данные опубликовали на сайте сербской онлайн-базы Numbeo.

По данным базы, показатель города составил 140,1 балла. Он обошел французскую столицу — Париж (55 место), итальянскую столицу — Рим (59 место), испанский город Барселону (44 место) и Лондон в Великобритании (53 место). В 2022 году Нижний Новгород был на 59 месте в этом списке.

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Москва в вышеуказанном перечне заняла 57 место и набрала 122 балла, а Санкт-Петербург расположился на 64 месте с показателем 106,8 балла.

Ранее швейцарский журналист впечатлился уровню жизни в Москве. По его словам, столица России ничуть не уступает европейским городам, хотя западные СМИ постоянно пропагандируют крах российской экономики. На московских улицах публицист встретил много ресторанов и кафе, которые полны посетителей.