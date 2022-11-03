Российский фотограф победил в престижном международном конкурсе с фотографиями бегемотов | 360°

Интересное 03 ноября 2022, 04:10 Российский фотограф победил в престижном международном конкурсе с фотографиями бегемотов Россиянин Коростелев стал победителем European Wildlife Photographer of the Year 2022 Сайт немецкого общества фотографов природы www.gdtfoto.de/Автор фото: www.mkorostelev.com

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Россиянин Майк Коростелев стал победителем European Wildlife Photographer of the Year 2022. Его работа «Мир бегемотов» стала лучшей фотографией дикой природы. Результаты опубликовало немецкое общество фотографов природы GDT.

На странице фотоконкурса Майк рассказал, что сделал это фото несколько лет назад в Южной Африке. Он обнаружил соленое озеро с прозрачной водой, где жили несколько семейств бегемотов. Для подводного снимка он использовал специальный дрон.

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«Беспилотник очень тихий, тем не менее я очень осторожно управлял им среди животных, чтобы не беспокоить их. Через несколько дней бегемоты полностью привыкли к новому обитателю озера, и я смог изучить их поведение на экране», — рассказал фотограф.

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Корестелев поделился, что сейчас он работает над проектом фотоловушек в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Также он готовится осуществить другой подводный проект — на этот раз с моржами на севере России.

В конкурсе European Wildlife Photographer ежегодно принимают участие тысячи фотографов из разных стран. Жюри выбирает лучшие работы в нескольких категориях: «Птицы», «Растения», «Пейзажи», «Подводный мир», а также «Человек и природа».