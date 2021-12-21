Российский драматический сериал «Ничего особенного» выйдет на Netflix

Российская драма «Ничего особенного» режиссера Ильи Маланина выйдет на американском стриминговым сервисе Netflix. Главные роли в фильме достались Юрию Борисову, Полине Пушкарук, Дарье Мельниковой, Антону Санкевичу, Ольге Ломоносовой. Об этом написали «Известия».

В центре сюжета лежит история об актере, ставшем волонтером фонда помощи. Молодой человек находит общий язык со своими подопечными, отвечая им на волнующие жизненные вопросы.

«„Ничего особенного“ — это прекрасная история, такая простая и в то же время такая сложная. Она невероятно чувственна и еще в большей степени комична. Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше», — рассказала директор направления оригинальных сериалов по Центральной и Восточной Европе и России Анна Наглер.

Продюсерами драмы выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сериал будет транслироваться по всему миру. Дата премьеры пока не известна.