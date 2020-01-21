    21 января 2020, 15:46

    Российских космонавтов попросили накормить черной икрой

    Дарья Морозова

    ГК «Роскосмос» получила письмо от гендиректора компании «Икрамарт» Николая Лепихина с предложением отправить черную икру российским космонавтам, работающим на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило РИА ФАН.

    В ноябре 2019 года стало известно о перебоях в поставке черной икры на транспортный корабль «Прогресс МС-13». По этой причине космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка остались без деликатеса, ставшего традиционным во время новогодних празднеств на МКС.

    Лепихин выразил мнение, что сотрудники МКС заслуживают более внимательного отношения, потому что их работа подразумевает регулярные риски и перегрузки.

    «Черная икра известна своими полезными свойствами, она благоприятно воздействует на работу головного мозга, стабилизирует состояние нервной системы, положительно влияет на зрение. А если из-за нехватки витаминов космонавты пропустят огромный астероид, грозящий Земле концом света?» — отметил руководитель интернет-магазина.

    Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко ответил, что «решение об отправке продукта на борт МКС будет принято после прохождения необходимой специализированной экспертизы».