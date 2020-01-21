Российских космонавтов попросили накормить черной икрой

В ноябре 2019 года стало известно о перебоях в поставке черной икры на транспортный корабль «Прогресс МС-13». По этой причине космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка остались без деликатеса, ставшего традиционным во время новогодних празднеств на МКС.

Лепихин выразил мнение, что сотрудники МКС заслуживают более внимательного отношения, потому что их работа подразумевает регулярные риски и перегрузки.

«Черная икра известна своими полезными свойствами, она благоприятно воздействует на работу головного мозга, стабилизирует состояние нервной системы, положительно влияет на зрение. А если из-за нехватки витаминов космонавты пропустят огромный астероид, грозящий Земле концом света?» — отметил руководитель интернет-магазина.

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко ответил, что «решение об отправке продукта на борт МКС будет принято после прохождения необходимой специализированной экспертизы».