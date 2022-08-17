Российских космонавтов досрочно вернули на МКС из-за проблем со скафандром

Выход в открытый космос участников российской миссии на МКС Олега Артемьева и Дениса Матвеева завершился досрочно. Они планировали провести работу по интеграции европейского манипулятора ERA в российский сегмент станции. Как сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале, незавершенную работу космонавты сделают в следующий раз.

Как напомнил «Интерфакс», космонавты покинули МКС через модуль «Поиск». Но в ходе работ у Артемьева сел аккумулятор скафандра, поэтому наземные специалисты потребовали от него вернуться обратно. Следующим приказ о возвращении на станцию получил Матвеев.

В Роскосмосе подчеркнули, что оба космонавта чувствуют себя хорошо. Для Артемьева это был седьмой выход в открытый космос, для Матвеева — третий.

Изначально планировалось, что в российские космонавты потратят на работу по настройке манипулятора ERA шесть часов 44 минуты.