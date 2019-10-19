Российские журналисты испытали на себе полиграф

Хоть ученые и говорят, что «детектор лжи» неправильное названия для устройства — оно не определяет ложь саму по себе, так как лишь фиксирует параметры дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи — но именно эти его функции помогут определить врет человек или нет.

В 65-летний юбилей криминалистической службы корреспонденты посетили Главное управление криминалистики Следственного комитета России, где попробовали обмануть полиграф.

Интересно, что тесты запрещены лицам, заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, беременным и малолетним. При этом даже подозреваемый вправе отказаться от процедуры, и это не повлечет за собой никаких правовых последствий.

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Корреспонденту не удалось обмануть устройство. Ему был назван список фамилий. На вопросы о том, говорит ли ему что-то какая-либо из них, он должен был отвечать «нет». Журналист проходил тест три раза, и полиграф три раза выявил, какая фамилия была знакома испытуемому.

Ранее сообщалось, что 16 октября в Государственную Думу в среду был внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию.