Российские ученые придумали колбасу, снижающую уровень сахара

Российские ученые придумали колбасу, которая помогает снизить уровень сахара в крови. В производство ее готовы запустить уже осенью 2022 года, рассказал РИА «Новости» доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА имени Тимирязева Андрей Гурин.

По словам эксперта, рецептуру и технологию разработали на базе его вуза и Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений.

«Экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия „Арфазетина“ для профилактики и лечения сахарного диабета второго типа. Введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показала снижение уровня глюкозы в крови», — пояснил Андрей Гурин.

Он отметил, что использование в качестве функциональной добавки продукта переработки фасоли вместо молочного сырья позволит удерживать стоимость колбасы практически на уровне обычной вареной: от 300 до 400 рублей за полкило.

Начать производство собираются с небольших партий — по 200 килограммов в день — и постепенно наращивать. Партнерами станут мясоперерабатывающие предприятия.

По мнению эксперта, продукт будет востребован среди людей с преддиабетом и диабетом второго типа, а таких, по его данным, 5,1 миллиона. Гурин предположил также, что запуск в производство «изобретенной» учеными колбасы поможет снизить импорт лекарств для профилактики и лечения диабета и преддиабета.

«Развитие рынка функциональных пищевых продуктов в России положительно скажется на улучшении здоровья и повышении качества жизни россиян», — добавил ученый.