Интересное 19 июня 2023, 18:06 Российские ученые нашли останки древних пресмыкающихся на Таймыре

Читать 360tv в

Российские ученые обнаружили останки гигантских древних пресмыкающихся на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на сайт Санкт-Петербургского государственного университета.

Вымершие рептилии принадлежали к плезиозаврам и достигали в длину до 20 метров. Около 100 миллионов лет назад пресмыкающиеся обитали в море на севере Сибири.

Реклама

Ученые отмечают, что такая находка является большой редкостью из-за скрытых под толщей молодых пород мезозойских отложений.