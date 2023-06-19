19 июня 2023, 18:06
Российские ученые нашли останки древних пресмыкающихся на Таймыре
Российские ученые обнаружили останки гигантских древних пресмыкающихся на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на сайт Санкт-Петербургского государственного университета.
Вымершие рептилии принадлежали к плезиозаврам и достигали в длину до 20 метров. Около 100 миллионов лет назад пресмыкающиеся обитали в море на севере Сибири.
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Ученые отмечают, что такая находка является большой редкостью из-за скрытых под толщей молодых пород мезозойских отложений.
Ученые
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