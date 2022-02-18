Российские ученые нашли доказательства теории вспышки светимости звезд

Специалисты лаборатории астрофизики и компьютерного моделирования НИИ физики Южного федерального университета смогли доказать теорию вспышки светимости звезд. Об этом написало издание Planet Today.

По словам астрофизика Эдуарда Воробьева, исследователям удалось обнаружить кометообразную структуру, соединяющую светило с точечным объектом, который может отвечать за вспышку, сообщил «ПолитЭксперт».

Ученые отметили, что вспышки светимости могут появиться в результате тесных сближений молодых звезд. Гравитационные возмущения провоцируют падение материи протопланетного диска на звезду.