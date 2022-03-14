Российские ученые нашли биомолекулу, помогающую диагностировать злокачественную опухоль

Ученым из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН удалось найти биомолекулу, которая способна диагностировать злокачественную опухоль. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на журнал Marine Drugs.

Как уточнили в Минобрнауки, молекула морского моллюска Modiolus kurilensis способна воздействовать на опухолевые клетки. Новое открытие поможет сделать лечение онкобольных более эффективным и уменьшить токсичность лекарств для здоровых клеток при химиотерапии.

По словам научного сотрудника Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Андрея Гринченко, выведенная молекула будет использована для создания новых диагностических панелей, а также для распознавания «портретов» опухолевых клеток.