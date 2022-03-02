Российские студенты решили отправить хомяка в стратосферу

Российские студенты готовят к первому полету в стратосферу хомяка. Будущего космонавта зовут Хомка — ему всего три месяца. Уже осенью он на воздушном шаре отправиться в путешествие.

Разработали проект члены команды студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу вуза. Финансирование проект по разработке автоматического дрейфующего стратостата получил от Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1».

Полет хомяка продлиться около 1,5 часов, животное поднимется на высоту 20 километров. Весь полет Хомка будет находиться в капсуле, в ней будет привычное для него атмосферное давление. За возвращение хомяка на Землю можно не волноваться, заверили разработчики проекта. Животное вернут с помощью специальных программ.

«У нас есть специальные программы, которые уже сейчас позволяют с точностью до пяти километров определить место приземления, поэтому Хомку мы обязательно вернем», — пояснил один из разработчиков проекта.

Испытания и эксперименты в разных сферах часто проходят с участием животных. У многих из них невероятная выживаемость в кардинально разных условиях.

Например, еще один грызун — голый землекоп — не чувствует боли, не обращает внимания на кислоту, его слизистую не раздражает перец, а его сердце не стареет. Живет этот грызун в 10 раз дольше других животных аналогичного размера. Кроме этого, он может спокойно перенести отсутствие кислорода в течение получаса.

Но не только этот зверек поражает своими возможностями. На Земле есть организмы, которые могут пережить и вечную мерзлоту, и даже ядерный апокалипсис. «360» ранее рассказал про самых живучих из них.