Российские специалисты, попавшие в топ-100 мировых поваров, поделились впечатлениями

Четыре российских шефа попали в топ-100 поваров мира во версии премии The Best Chef 2021. Вручение премии состоялось в Амстердаме. Победители рассказали, что значит для них место в данном рейтинге. Об этом сообщило Daily Storm.

Владимир Мухин, который занял девятую строчку рейтинга, рассказал, что попадает в рейтинг уже не в первый раз. Он отметил, что благодаря этой премии имеет возможность сотрудничать с мировыми специалистами.

«Безусловно, для всей страны это имеет огромный вес. Учитывая, что сейчас в Россию приходит „Мишлен“, самый влиятельный ресторанный рейтинг в мире, это такие первые шаги в гастрономическую осознанность для россиян», — сказал Мухин.

Анатолий Казаков, завявший 90-ю позицию, отметил, что благодаря рейтингу имеет возможность делиться опытом с коллегами и совершенствовать собственные навыки. Он отметил также, что ради карьеры повара отказался от спорта, которым занимался профессионально.