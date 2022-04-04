Российские производители молока перейдут на пластиковые тары

Российские производители молочной продукции начнут использовать вместо картонной пластиковую тару в связи с дефицитом бумажной упаковки.

Как сообщает newizv.ru, в ходе заседания Костромского регионального штаба по поддержке сельхозпродукции стало известно, что нехватка импортных комплектующих у компании-производителя пэт-пакетов привела к приостановке их выпуска. И теперь им на смену придет пластиковая тара, которая разлагается гораздо дольше, чем бумажные пакеты. Это может привести к повышенной экологической нагрузке на полигоны ТКО.

К тому же, переход на другие виды пакетирования потянет за собой вопрос маркировки, из-за чего затянется процесс выхода на рынок. Костромские власти направили обращение в Минсельхоз и Минпромторг РФ о предоставлении отсрочки при маркировке, которой могли бы воспользоваться все сельскохозяйственные предприятия.

Что касается самой молочной продукции, по словам производителей, пока сложностей с молоком, маслом, сыром и творогом в Костромской области нет.