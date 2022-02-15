Российские мужчины назвали Йеннифэр из «Ведьмака» самым привлекательным персонажем игр

Опрос, проведенный образовательной платформой Skillbox и аналитическим агентством ResearchMe, показал, что самым привлекательным персонажам из игр российские мужчины считают Йеннифэр из «Ведьмака». Об этом написала «Газета.ru».

Около 29% мужчин заявили, что влюблены в чародейку, которая является одной из главных персонажей саги о «Ведьмаке». Еще 27% опрошенных мужчин проголосовали за Лару Крофт из Tomb Raider, а 19% отметили чародейку Трисс Меригольд из «Ведьмака».

Около 22% женщин из России проголосовали за Геральта из того самого «Ведьмака». Примерно 17% опрошенных считают привлекательным капитана Шепарда из Mass Effect, а 16% — капитана Америку из Marvel.

«Сегодня игровая индустрия становится намного дружелюбнее к женской аудитории геймеров», — сообщил руководитель направления «Игры» в Skillbox Денис Татьянкин.

По его словам, теперь роли протагонистов все чаще достаются отважным героиням.