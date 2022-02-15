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    15 февраля 2022, 16:50

    Российские мужчины назвали Йеннифэр из «Ведьмака» самым привлекательным персонажем игр

    Оксана Лавнюженко

    Опрос, проведенный образовательной платформой Skillbox и аналитическим агентством ResearchMe, показал, что самым привлекательным персонажам из игр российские мужчины считают Йеннифэр из «Ведьмака». Об этом написала «Газета.ru».

    Российские мужчины назвали Йеннифэр из «Ведьмака» самым привлекательным персонажем игр

    Около 29% мужчин заявили, что влюблены в чародейку, которая является одной из главных персонажей саги о «Ведьмаке». Еще 27% опрошенных мужчин проголосовали за Лару Крофт из Tomb Raider, а 19% отметили чародейку Трисс Меригольд из «Ведьмака».

    Около 22% женщин из России проголосовали за Геральта из того самого «Ведьмака». Примерно 17% опрошенных считают привлекательным капитана Шепарда из Mass Effect, а 16% — капитана Америку из Marvel.

    «Сегодня игровая индустрия становится намного дружелюбнее к женской аудитории геймеров», — сообщил руководитель направления «Игры» в Skillbox Денис Татьянкин.

    По его словам, теперь роли протагонистов все чаще достаются отважным героиням.