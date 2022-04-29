Российские космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе

Российские космонавты развернули копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне. Сделали они это в открытом космосе. Трансляцию вели на сайте Роскосмоса.

«Участники 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос по российской программе», — сообщили в госкорпорации.

Космонавты вышли из малого исследовательского модуля «Поиск». Они открыли люк в 17:58 28 апреля. Знамя развернули на многофункциональном лабораторном модуле «Наука». Космонавты установили его в преддверии Дня Победы.

Источник фото: roscosmos.ru

Всего Артемьев и Матвеев проведут в открытом космосе более шести часов. За это время они должны продолжить подготовку европейского дистанционного манипулятора ERA к использованию на российском сегменте МКС.

Сейчас по всей России продолжается подготовка к празднованию 9 Мая. В Москве провели ночную пешую тренировку механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники. Следующая тренировка пройдет на Красной площади 4 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.