Российские и шотландские ученые нашли новый метод лечения рака

Российские и шотландские ученые обнаружили необычное свойство магнитных наночастиц в феррожидкостях, которое поможет в борьбе с раковыми опухолями. Исследованием занимались профессор Уральского федерального университета Алексей Иванов и профессор Эдинбургского университета Филип Кэмп, написала «Газета.ru».

Как рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030», феррожидкости представляют собой магнитные материалы, полученные путем встраивания магнитных наночастиц в жидкую или полимерную матрицу.

В человеческом организме они «откликаются» на внешние магнитные поля.

«С помощью магнитного поля таким образом можно управлять частицами: направлять их в нужную точку, либо с помощью переменного магнитного поля нагревать и разрушать опухолевые клетки», — отметили в УрФУ.

При магнитной гипертермии «нагревается» тело или органы больного под воздействием электромагнитного поля. Таким образом можно уничтожать раковые клетки.