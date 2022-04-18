Российские и европейские физики сымитировали рождение новых звезд в лаборатории

Заведующий лабораториями в Объединенном институте высоких температур РАН и в НИЯУ МИФИ Сергей Пикуз рассказал, что российским физикам вместе с европейскими удалось сымитировать в лаборатории рождение новых звезд в результате взрыва сверхновой. Об этом написала «Газета.ru».

«Строго говоря, эксперимент посвящен не моделированию самой вспышки сверхновой, а прохождению ударной волны от такой вспышки через плазменное облако. Сам по себе эксперимент и работа относятся к направлению лабораторной астрофизики. Это такое любопытное сочетание двух далеких крайностей — огромных по времени и пространству астрофизических явлений и их исследованиям в лазерной плазме, поджигаемой в миниатюрных микромишенях», — сообщил ученый.

Он пояснил, что практически любой космический объект, в том числе солнце и пылевые облака, можно считать плазмой, кроме астероидов и поверхностных слоев каменных планет.

Данный эксперимент проводился во Франции. Во время него ученые в вакуумную камеру помещали несколько твердотельных мишеней, на которые и фокусировали мощные лазерные пучки.