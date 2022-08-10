Российские и белорусские ученые разработали новую технологию для альтернативной энергетики

Ученые Национального исследовательский университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) вместе с белорусскими коллегами разработали простой и безопасный способ создания кремний-германиевых пленок. Открытие имеет большое значение для альтернативной энергетики. Об этом написал журнал Materials Letters.

Пленки, созданные на основе сплава кремния и германия, позволяют превращать в электроэнергию отводимое тепло на металлургических производствах, АЭС и других объектах промышленности с высокотемпературными процессами. Предложенный исследователями подход расширит сферу применения таких пленок — их смогут использовать при производстве фотоприемников и элементов солнечной энергетики.

«Подходы, применяемые для создания пленок кремний-германиевого сплава, имеют ряд проблем и требуют соблюдения особых условий, что мешает широкому внедрению этого материала. Наша методика призвана решить эту задачу», — пояснил доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Илья Гаврилин.

Новый метод позволяет регулировать концентрацию германия в широком диапазоне и создавать сплав с оптимальными свойствами.

«Методика основана на недавно открытой в нашем университете возможности получать германий путем электрохимического восстановления диоксида германия из водных растворов <…>. Опубликованных аналогов нашей технологии <…> сегодня нет», — добавил Гаврилин.