Интересное 14 августа 2023, 23:57 Российская станция «Луна-25» прошла большую часть пути к спутнику Земли

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Первая в новейшей истории страны исследовательская лунная станция «Луна-25» прошла две трети пути до спутника Земли. Такой информацией поделился заместитель генерального директора НПО Лавочкина Харун Карчаев. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Прилет станции запланирован на 16 августа. Она осуществит посадку 21 августа в окрестностях кратера Богуславский. На данный момент специалисты решают, куда лучше посадить «Луну-25» — в северном или в юго-западном направлении от кратера Богуславский.

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«Все бортовые аппарата работают штатно, функционируют соразмерно своим техническим характеристикам», — отметил Карчаев.