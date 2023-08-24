Интересное 24 августа 2023, 11:47 Российская кинологическая федерация: поедание фекалий навредит здоровью собаки

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Некоторые хозяева замечают за своими собаками странное поведение: животные начинают есть фекалии. В пресс-службе Российской кинологической федерации рассказали, чем обоснованно такое поведение и стоит ли пресекать подобные попытки. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалистов, собаки могут начать это делать из-за нехватки полезных веществ в рационе, из-за гипофункции поджелудочной железы или тревоги и стресса, написал «Петербургский дневник».

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Однако такое поведение способно навредить здоровью животного, так как вместе с фекалиями в организм могут попасть вызывающие отравление паразиты и бактерии. Стоит постараться самостоятельно пресечь подобное поведение или отвезти животное к ветеринару.