Интересное 23 февраля 2023, 18:29 Российская хакерша взломала Hogwarts Legacy и выложила игру в свободный доступ Хакерша Empress сняла антипиратскую защиту Denuvo с Hogwarts Legacy Публичное достояние

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Российский хакер Empress из России успешно взломала игру Hogwarts Legacy, созданную по мотивам вселенной «Гарри Поттера». Она сняла антипиратскую защиту Denuvo и выложила программу для взлома в Сеть. Об этом 22-летняя взломщица сообщила в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, теперь все наконец немного успокоятся. А то люди иногда сходят с ума», — написала она.

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Отмечается, что хакерша выбрала для взлома предрелизную Deluxe-версию, так как исправления, которые вышли уже после релиза, по ее мнению, ухудшили производительность игры.

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Как сообщили на сайте «Аргументы и факты», сейчас она занимается исправлением ошибок — программа для взлома проходит пятый бета-тест.

В письме к релизу Empress высказала слова поддержки писательнице Джоан Роулинг, создавшей «Гарри Поттера». На нее уже долгое время продолжаются нападки и обвинения в трансфобии.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля и сразу после выхода попала в топ-10 рейтинга самых популярных игр в Steam.