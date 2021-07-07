Российская экспедиция нашла останки древнего ящера

Сотрудники Вятского палеонтологического музея нашли возле города Котельнич останки парейазавров. На раскопках был обнаружены некоторые фрагменты ящера, написало ИА Nation News.

Археологи ведут раскопки в этом месте с 1933 года. За все это время сотрудникам музея удалось найти останки доисторических животных. В городе Киров (Вятка) даже существует палеонтологический музей, где можно лично познакомиться с историей древнего мира и своими глазами увидеть найденные экспонаты.

Буквально на днях коллекция музея пополнилась новыми фрагментами доисторического животного. Научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Илья Шумов нашел останки черепа и челюсти парейазавра, который жил на земле 260 миллионов лет назад.