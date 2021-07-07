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    07 июля 2021, 18:42

    Российская экспедиция нашла останки древнего ящера

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники Вятского палеонтологического музея нашли возле города Котельнич останки парейазавров. На раскопках был обнаружены некоторые фрагменты ящера, написало ИА Nation News.

    Археологи ведут раскопки в этом месте с 1933 года. За все это время сотрудникам музея удалось найти останки доисторических животных. В городе Киров (Вятка) даже существует палеонтологический музей, где можно лично познакомиться с историей древнего мира и своими глазами увидеть найденные экспонаты.

    Буквально на днях коллекция музея пополнилась новыми фрагментами доисторического животного. Научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Илья Шумов нашел останки черепа и челюсти парейазавра, который жил на земле 260 миллионов лет назад.