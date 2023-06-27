Интересное 27 июня 2023, 03:19 Россиянки не попали в топ-10 рейтинга женщин с самой большой грудью Worlddata составила новый рейтинг размеров женской груди, топ-3 заняли европейки Соцсети

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Аналитический сайт Worlddata.info представил новый рейтинг размеров женской груди в мировом масштабе. Аналитики определяли размер бюста в среднем для каждой страны. Первые три места заняли европейки, россиянки не попали даже в топ-10.

Первое место заняли норвежки, у победительниц средний размер груди чаще всего С и D. На втором месте женщины из Люксембурга, на третьем — исландки с размером С.

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Американки с тем же средним размером заняли четвертую строчку рейтинга, так как индекс тела у них больше. Россиянки со средним размером груди В и С заняли 11 место.

Предыдущий рейтинг размеров женской груди от 2016 года поставил женщин из России на первое место, средний размер бюстгальтера у россиянок — четвертый. Норвежки были на втором месте, а американки на четвертом.

В том же 2016 году ученые под руководством Джона Андерсона провели исследование и составили свой рейтинг размеров женского бюста. Исследователи использовали метод Архимеда, вычисляя таким образом объем груди в миллилитрах. В рейтинге Андерсона с большим отрывом победили американки с белой кожей, далее следуют канадки, темнокожие американки и ирландки. Пятерку лидеров замыкают жительницы Польши.

Все три рейтинга единогласно признали, что самые маленькие размеры у вьетнамских, тайских и филиппинских женщин.