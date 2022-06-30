Россиянкам рассказали, как исправить неидеальную фигуру с помощью купальника

Дизайнеры российского бренда Deseo предложили россиянкам скорректировать фигуру с помощью правильно подобранного купального костюма. Об этом написала Lenta.ru.

По словам специалистов, визуально сделать свои формы больше помогут купальные костюмы с различными принтами. Таким образом можно увеличить грудь и сделать круглее бедра. Визуально увеличить ноги помогут плавки с высокой талией, сообщило utro.ru.

Обладателям неидеальной фигуры дизайнеры предлагают присмотреться к закрытым купальникам. Они подчеркнут достоинства и скроют в нужных местах лишние килограммы. Тем, кто имеет широкие бедра, предлагается сделать выбор в пользу темных купальников без лишнего декора.

Популярные в нынешнем сезоне модели со шнуровками и дизайнерскими разрезами позволят скрыть мелкие недостатки фигуры и заберут все внимание на себя, резюмировали специалисты.