Интересное 15 февраля 2023, 14:06 Россиянкам рассказали, где можно познакомиться с мужчиной мечты Сваха Елена Толкачева: встретить обеспеченного мужчину можно при полете в бизнес-классе Unsplash

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Многие одинокие девушки задаются вопросом, где же встретить того самого мужчину мечты. О лучших местах для знакомства с обеспеченными представителями сильной половины человечества рассказала сваха Елена Толкачева в беседе с «Дни.ру».

По словам эксперта, всем известные приложения знакомств являются очень сомнительным вариантом, ведь по-настоящему успешный и обеспеченный мужчина не будет тратить на них свое драгоценное время. Также при знакомствах на таких сайта зачастую можно встретить мошенника или альфонса.

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Толкачева посоветовала обратить внимание на себя, прежде чем начинать поиски мужчины мечты. Так, женщинам необходимо постоянно развиваться, ухаживать за собой и заниматься спортом, считает сваха.

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По ее мнению, лучшими местами для встречи идеального спутника являются тренинги с профессиональными спикерами, путешествия в салоне бизнес-класса, хоккейные и футбольные матчи с посещением VIP-ложи.