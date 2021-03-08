Раскрыт секрет долгого хранения цветов после 8 Марта

Чтобы цветы, подаренные на 8 Марта, простояли в вазе как можно дольше, нужно соблюсти два простых правила. Об этом флорист Георгий Сухаржевский рассказал телеканалу «Звезда».

Букет с цветами нужно поставить в прохладном месте, где нет сквозняков. В этом месте не должно быть жарко, поэтому цветы не следует хранить на кухне, в которой много готовят, а лучше поставить в зал, где нормальная комнатная температура.

Второй секрет заключается в том, чтобы подрезать стебли и регулярно менять в вазе воду, желательно, каждый день. Но если это розы, но воду можно менять раз в два-три дня. При каждой смене воды нужно срезать ножки, рассказал флорист. А вот распылять воду на букеты сверху не рекомендуется. Цветы не любят, когда их поливают в момент цветения, объяснил специалист.

О том, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта, ранее рассказали в Ассоциации российских флористов. Мужчинам при выборе букета следует избегать цветов, которые сильно пахнут, так как у человека, которому он предназначается, может быть аллергия. Самыми безопасными с этой точки зрения являются тюльпаны.