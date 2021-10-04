Россиянка рассказала о счастливой жизни в Африке

Светлана из Тулы стала супругой студента из Африки. Вместе с ним девушка переехала в Анголу и смогла реализовать там все свои карьерные амбиции. Своей историей она поделилась в беседе с Lenta.ru.

С будущим мужем девушка познакомилась семь лет назад. После завершения его учебы она приняла решение переехать вместе с ним в Анголу, так как мужу было тяжело найти хорошую работу в России. Со стороны работодателей приходилось встречаться с проявлениями расизма.

«В Анголе мне предложили работу. И хотя я совершенно не знала португальского языка, на котором говорят в этой стране, меня тут же взяли в отдел маркетинга на фабрике ювелирных украшений. Еще через три месяца я стала его руководителем и проработала в этой роли почти два года. А у мужа была уличная закусочная», — отметила девушка.

Девушка отметила, что если в России возникают трудности с созданием карьеры, то в Анголе для перспективных сотрудников есть много возможностей. По ее словам, прославиться там можно даже благодаря цвету кожи.