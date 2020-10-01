01 октября 2020, 13:05
Россиянка подобрала в лесу ворона и научила его говорить
Жительница Златоуста в Челябинской области Надежда подобрала в лесу ворона, выходила его и научила говорить, сообщил «Царьград» со ссылкой на публикацию группы «ЧП ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».
Она назвала птицу Кирюшей. Ворон умеет произносить свое имя. В настоящий момент в его лексиконе 10 человеческих слов. Уточняется, что он говорит невнятно, поэтому зачастую люди не понимают птичьих речей.
По словам хозяйки питомца, Кирюша становится умнее с каждым годом. Он живет в вольере на балконе. Ворона кормят субпродуктами и яблоками. Птица делает заначки, заворачивая кусочки еды в обрывки газеты и пряча в вольере. Помимо прочего, пернатый любит играть в мяч и находиться на свежем воздухе.