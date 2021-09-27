Россиянка, которая вышла замуж за британца, удивила супруга своей чистоплотностью

Россиянка Карина Дэвис, которая два года назад переехала в Великобританию и вышла замуж за офицера полиции Лондонского Сити Эндрю Дэвиса, рассказала о главных недостатках жителей этой страны. По словам девушки, она столкнулась с трудностями в бытовом плане. Об этом сообщили NEWS.ru.

По мнению Дэвис, британцы являются крайне нечистоплотными. Девушка отметила, что они привыкли захламлять собственный дом. Супруг россиянки удивился тому, насколько тщательно девушка убирает жилище.

«Британский дом может быть немного… художественно захламленным. Даже к приходу гостей никто не будет пытаться сделать из дома экспозицию магазина мебели. Я так не могу. Если знала, что придут гости, вычищала каждый угол. Муж удивлялся», — рассказала россиянка.

Девушка связала эту черту с тем, что англичане сами по себе куда более расслаблены, им не свойственно торопиться. Она отметила, что бизнесмены, которые опаздывают на деловую встречу, могут отказаться от спешки и посвятить время чашке кофе или созерцанию красоты. По ее словам, такая особенность менталитета негативно сказывается на качестве сервиса в Великобритании.