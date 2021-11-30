Россиянин рассказал, как ему удалось попасть на съемки «Игры престолов»

Зураб Юсупов из Дагестана, который стал дублером актера Кита Харингтона в «Игре престолов», рассказал, как ему удалось попасть на съемки сериала. Своими впечатлениями от работы молодой человек поделился с сайтом телеканала «Звезда».

«Думал, что с их стороны тоже какое-то баловство будет, будут снимать что-то непроектное. Увидел объявление на официальном сайте HBO, когда искал сам спойлеры к сериалу. Сам потому что фанат этого сериала… Прислал фотку. Прислали мне ответ, попросили видео, где поворачиваю голову, показываю мимику. И начали обговаривать уже остальные условия оплаты, гонорара», — сообщил Юсупов.

Молодой актер не сразу поверил, что ему улыбнулась удача. Сперва он подумал, что с ним общаются мошенники, но осознал правдивость приглашения лишь в тот момент, когда ему выслали билеты организаторы кинокартины.

Всего съемки у Юсупова длились шесть дней примерно по 6-8 часов. Его можно увидеть в восьмом сезоне четвертой серии.

«В основном отыгрывал спиной как-то, на заднем фоне. Либо меня рукой держит другой актер. В основном были кадры, где не было видно четко моего лица, спиной, где герой молчит», — сказал он.

Дагестанец решил не раскрывать правду о съемках своим родителям, поскольку беспокоился, что они не отпустят. Вместо этого молодой человек сказал, что полетел на практику в Якутию.