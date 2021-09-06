Россияне стали реже заказывать бургеры

Исследование сервиса Catery для заказа еды в офис показало, что россияне постепенно переходят на здоровое питание. Если ранее корпоративный стол складывался из бургеров и сендвичей, теперь предпочтения у офисных работников несколько поменялись. Об этом сообщила «Газета.ru».

В 2019 году каждый третий корпоративный клиент заказывал на различные праздники сеты из бургеров, а каждый десятый — традиционные сэндвичи, канапе и брускетты. В 2020 году картина несколько поменялась — спрос на бургеры упал на 12%, а на канапе — до 7%.

В 2021 году бургеры в офис стали заказывать еще на 7% реже по сравнению в предыдущем годом.

Сейчас, по данным сервиса, на первое место вышли блюда из рыбы и мяса, которые составляют 17% от общего числа заказов. Кроме того, увеличился спрос на легкие закуски из сыров и овощных салатов. На десерт у россиян в приоритете фрукты.