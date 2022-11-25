25 ноября 2022, 16:10
Россияне смогут покупать вино онлайн уже со следующего года
Вице-премьер Виктория Абрамченко: эксперимент по продаже вина онлайн может стать успешным
Эксперимент и пилотный проект, заключающийся в продаже товаров с ограничениями онлайн, может стартовать уже со следующего года. Об этом сообщил сайт "Прайм".
По мнению вице-премьера России Виктории Абрамченко, такой проект может быть очень успешным в своей реализации. Как сообщило ИА Nation News, участие в эксперименте смогут принять жители столицы и Подмосковья.
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Отмечается, что при успешной реализации торговли вина онлайн, проект будет масштабирован на всю страну.
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