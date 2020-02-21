Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей

Ракета будет поднимать аппарат с шестью туристами вертикально вверх на высоту 60 километров. Затем по инерции аппарат пролетит вверх до уровня 200 километров над земной поверхностью.

По словам директора, на пять-шесть минут аппарат окажется вне атмосферы, и пассажиры испытают состояние невесомости.

«Им можно будет отстегнуться от кресел и полетать по аппарату, посмотреть на Землю с высоты полета Гагарина», — рассказал Пушкин.

Отмечается, что комплекс будет многоразовым: аппарат приземлится вблизи точки старта, а ракета совершит посадку под управлением специалистов.

Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

«Стоит отметить, что американские космические туристы платят примерно такую же сумму», — заявил он.

Туристов проверят медики, а несколько дней перед полетом будет проходить инструктаж.