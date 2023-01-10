Интересное 10 января 2023, 22:24 Россияне рассказали, ремейки каких мультфильмов хотели бы увидеть в кино Около 21% опрошенных россиян заявили, что хотели бы увидеть «Трое из Простоквашино» в кино

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Картина «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заняла первое место по количеству сборов в России. В связи с большой популярностью экранизации советского мультфильма сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, каких мультипликационных персонажей россияне хотели бы увидеть в экранизациях.

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Порядка 21% респондентов заявили, что хотели бы увидеть фильм с участием персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино». Еще 13% человек отметили, что с радостью посмотрели бы кино с Бременскими музыкантами в главных ролях. Тройку лидеров замкнул мультфильм «Летучий корабль». Он получил 10% голосов. А вот 37% человек рассказали, что снимать подобные картины не стоит вовсе, так как подобные сюжеты не предлагают оригинальной идеи.